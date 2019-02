Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ottenbach - Vandalen im Rohbau

Unbekannte richteten in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle in Ottenbach großen Schaden an.

Ulm (ots)

Die Unbekannten drangen in ein Gebäude in der Hauptstraße ein. Sie besprühten Wände mit Farbe und rissen Zementsäcke auf. Den Zement füllten sie zusammen mit Nägeln in Ablaufrohre. Im Treppenhaus verbrannten sie Pläne und in einer Ecke hinterließen sie Kot. Auch eine Bandsäge beschädigten sie. Gestohlen haben die Unbekannten mehrere Werkzeuge.

Die Polizei (Tel. 07161/8510) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro und bittet um Zeugenhinweise.

