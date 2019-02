POL-UL: (UL) Blaustein - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Ermittler beschlagnahmen Kleinbus.

Polizeipräsidium Ulm

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4194528) berichtet, wurde am Donnerstag vergangener Woche ein Radfahrer bei einem Unfall zwischen Herrlingen und Wippingen schwer verletzt. Der Unfallverursacher war geflüchtet. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Deshalb wissen die Beamten, dass ein blauer Mercedes-Benz Vito bei dem Unfall beteiligt war. Am Freitag kam der Besitzer eines solchen Fahrzeugs zur Polizei. Die Beamten beschlagnahmten das Fahrzeug. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren an dem Kleinbus. Die ersten Auswertungen haben ergeben, dass Lackspuren auch am Fahrrad des verletzten Radfahrers vorhanden waren. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass dieser Kleinbus den Unfall verursacht hat. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. Die Kriminalisten und Spezialisten der Verkehrspolizei überprüfen nun auch, ob der Besitzer des Autos mit der Tat etwas zu tun hat.

