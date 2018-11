POL-KLE: Kleve - Radfahrer überfallen /Täter droht mit Messer

Kleve (ots) - Am Montag (19. November 2018) gegen 5.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus Kleve mit einem Fahrrad auf der Straße Spyckscher Baum in Richtung Rindern. Ca. 200 Meter hinter der Unterführung Tweestrom wurde er von einem unbekannten Täter, der sich unbemerkt von hinten mit einem Fahrrad genähert hatte, in den Graben gestoßen. Dabei stürzte der 25-Jährige und verletzte sich an der Hüfte. Im Anschluss bedrohte der Täter den Mann mit einem ca. 15cm langen Messer, packte ihn am Jackenkragen und forderte in englischer Sprache die Herausgabe des Portmonees und des Handys. Beides händigte der 25-Jährige aus. Er beschreibt den Täter wie folgt: ca. 180cm groß, schlanke Statur, Drei-Tage-Bart, südländisches Äußeres. Der Mann trug einen dunklen Kapuzenpulli - die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen - und eine dunkelbraune Lederjacke. Er flüchtete auf einem Damenfahrrad über die Straße Spyckscher Baum in Richtung Spoykanal. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell