Kalkar (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 8.00 Uhr, und Montag (19. November 2018), 08.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Schaltkasten in der Nähe des Kreisverkehrs auf der Römerstraße. Der Schaltkasten wurde bei dem Unfall aus dem Betonfundament gerissen. Aufgrund der Spuren handelte es sich wahrscheinlich um ein rotes Fahrzeug, das mit dem Kasten kollidiert ist. Das Auto muss zudem stark beschädigt sein, da Öl am Unfallort ausgetreten ist. Der Fahrer entfernte sich über die Römerstraße in Richtung Kasernengelände, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

