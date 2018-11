Issum-Sevelen (ots) - Am Dienstag (20. November 2018) gegen 6.30 Uhr fuhr eine 16-jährige Jugendliche aus Kerken mit einem Motorroller der Marke Taiwan Golden Bee auf der Nieukerker Straße in Richtung Sevelen. Ein 61-jähriger Mann aus Issum war in einem Opel Corsa auf der vorfahrtsberechtigten Landstraße 362 in Richtung Aldekerk unterwegs. Die 16-Jährige hielt zunächst am Stop-Schild an der Kreuzung zur L362 an. Sie sah, dass von links ein Auto kam und rechts abbog. Hinter diesem Auto fuhr der 61-Jährige geradeaus. Als die 16-Jährige anfuhr, stieß sie mit dem von links kommenden Opel zusammen. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Opel und der Motorroller waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war bis gegen 7.45 Uhr gesperrt. (ME)

