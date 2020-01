Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Reifen an zwei Pkw in Mutterstadt zerstochen

Mutterstadt (ots)

Vom 24. auf den 25.01.2020 (Freitag-Samstag) kam es in der Röntgenstraße zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw: Sowohl an einem Renault Espace als auch an einem VW Passat wurden jeweils zwei Reifen zerstochen. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

