Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Diebstähle aus Pkw in Limburgerhof/Schifferstadt/Mutterstadt

Limburgerhof/Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

Aus einem VW Touran, der in Schifferstadt in der Ernst-Barlach-Straße abgestellt war, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Pakete sowie Papiere gestohlen. Eventuell wurde die Beifahrertür aufgehebelt. Zwischen Montag und Freitag wurden aus einem wahrscheinlich unverschlossenen Toyota Avensis, der in Limburgerhof in der Speyerer Straße geparkt war, verschiedene Papiere sowie eine kleine Menge Bargeld entwendet. In Mutterstadt, Untere Kirchstraße, wurden aus einem VW Transporter in der Nacht von Freitag auf Samstag Fahrzeugpapiere gestohlen. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten ist unklar, da keine Aufbruchspuren entdeckt wurden. Es ist denkbar, dass auch dieses Fahrzeug nicht verschlossen war. Die Polizei rät daher: Vergewissern Sie sich beim Verlassen Ihres Fahrzeugs, ob tatsächlich alle Türen verriegelt sind. Bestimmte Täter/Tätergruppen haben es gerade auf solche Fahrzeuge abgesehen, die unverschlossen geparkt wurden und bei denen so ein Eindringen ins Fahrzeug ohne Hilfsmittel oder Werkzeuge möglich ist. Außerdem sollten Sie nie Wertgegenstände, Smartphones, Geldbeutel, Handtaschen oder Rucksäcke sichtbar im geparkten Fahrzeug zurücklassen - auch nicht für einen sehr kurzen Zeitraum: Gelegenheit macht Diebe!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-255 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell