Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wieder vermeintliche Betrüger per Telefon in Böhl-Iggelheim/Limburgerhof/Waldsee aktiv

Böhl-Iggelheim/Limburgerhof/Waldsee (ots)

In den vergangenen Tagen wurden wieder verschiedene Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Schifferstadt von vermeintlichen Betrügern per Telefon kontaktiert:

In Böhl-Iggelheim wurde ein 69-Jähriger von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts Stuttgart unter dem Vorwand kontaktiert, der Mann hätte Schulden in Höhe von 15.000EUR, die zu begleichen wären. Der Angerufene wurde jedoch im Laufe des Gesprächs misstrauisch und beendete das Telefonat, ohne dass ihm ein Schaden entstanden ist.

In Limburgerhof erhielt eine 73-Jährige im Abstand von einer Woche zwei Anrufe, in denen der Anrufer jeweils fragte, ob die Dame sehr viel Geld auf ihrem Konto oder Sparbuch habe. Auch diese angerufene Frau schöpfte schnell Verdacht und beendete das Gespräch, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam.

In Waldsee wurde ein 73-Jähriger von einem angeblichen Notar angerufen. Dieser berichtete ihm von einem Gewinn aus einem Glücksspiel in Höhe von 48.000EUR, der ihm in Kürze von einem Sicherheitsunternehmen zugestellt werden würde - der Angerufene müsse lediglich eine "Gebühr" in Höhe von 850EUR in bar bei Übergabe bezahlen. Auch dieser angerufene Mann wurde misstrauisch und beendete das Telefonat zügig, sodass auch er nicht geschädigt wurde.

