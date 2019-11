Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Mann an Haltestelle tödlich von Bahn erfasst - Polizei geht von Suizid aus

Düsseldorf (ots)

Montag, 18. November 2019, 10.44 Uhr

Tödlich verletzt wurde heute Vormittag ein 79 Jahre alter Mann an der Haltestelle "Heerdter Krankenhaus". Der Senior war von einem in Richtung Handweiser fahrenden Zug der Linie U 75 erfasst worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Spezialisten des Kriminalkommissariat 11 von einem Suizidgeschehen aus. Der Schienenverkehr war bis 12.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

