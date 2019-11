Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Unfallgeschehen mit besonders schweren Folgen - 84-Jährige stirbt im Krankenhaus - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 11. November 2019, zwischen 7 und 7.30 Uhr

Mit einem ungewöhnlichen und besonders folgenschweren Fall eines Unfalls beschäftigt sich seit vergangener Woche die Düsseldorfer Polizei. Nach einer leichten Berührung mit einem Fahrzeug und dem daraus resultierenden Sturz war eine Frau am vergangenen Dienstag in einem Düsseldorfer Krankenhaus gestorben. Entgegen der ersten Annahmen ergaben die Untersuchungen, dass das Sturzgeschehen nach diesem "leichten" Verkehrsunfall todesursächlich gewesen war.

Wie die Ermittlungen bislang ergaben, war die 84-Jährige am Montagmorgen zu Fuß im Bereich der Klinik-Golzheim an der Friedrich-Lau-Straße unterwegs. Wie sie noch am selben Tag Zeugen berichtete, war sie dabei von einem rückwärtsfahrenden Pkw touchiert worden und stürzte. Die Frau maß dem Sturz jedoch keine besondere Bedeutung zu und ging ihren Alltagstätigkeiten nach. Als sich der Gesundheitszustand verschlechterte wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurze Zeit später war die Frau tot.

Die Polizei fragt: Wer hat an dem Montagmorgen (Hoppeditz) im Bereich der Klinik eine Situation beobachtet, die mit dem Geschehen in Verbindung zu bringen ist? Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben?

Anrufe werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

