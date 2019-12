Polizei Hamburg

POL-HH: 191222-1. In Hamburg schaut man hin: Polizei veröffentlicht zum Jahreswechsel zwei neue Plakate

Hamburg (ots)

Zeit: 24.12.2019 Ort: Hamburger Stadtgebiet

Mit insgesamt sechs Motiven startete die Polizei Hamburg mit Unterstützung der Werbeagentur "battery" am 30. September in einer großen Auftaktveranstaltung die Kampagne "In Hamburg schaut man hin".

Ziel dieser Kampagne ist unter anderem die Stärkung des Bandes zwischen der Hamburger Bevölkerung und ihrer Polizei.

Die Leitidee "Weg vom Wegsehen - hin zu einer Kultur des Hinsehens und Handelns" beschreibt, dass es in unserer Stadt zum guten Ton gehört, aufmerksam zu sein.

Jetzt erscheinen zwei neue Motive, die speziell zum Jahresende Präventionsthemen aufgreifen: Mit "Todschick oder Lebensmüde? - Geh auf Nr. sicher, trage was Helles im Dunkeln." soll auf die Gefahren durch dunkle Kleidung im Straßenverkehr hingewiesen werden. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine gute Erkennbarkeit durch helle oder reflektierende Kleidung von Fußgängern und Radfahrern besonders wichtig.

Mit dem zweiten Motiv "Finger weg oder Hand weg - Passt gut auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr" sollen die Hamburgerinnen und Hamburger sensibilisiert werden, keine nicht zugelassenen Feuerwerkskörper zu benutzen, da diese sehr gefährlich sein können und nicht selten zu folgenschweren Unfällen führen.

Nähere Informationen und Präventionshinweise: https://www.polizei.hamburg/aktuelles/11962114/sehen-und-gesehen-werden/ https://www.polizei.hamburg/inhamburgschautmanhin/13265968/pyrotechnik/

Ihre Polizei wünscht in diesem Zusammenhang einen guten und sicheren Jahreswechsel!

Th.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell