POL-PDLU: Zwei Mofa-Diebstähle in Schifferstadt/Limburgerhof

Schifferstadt/Limburgerhof (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:34 Uhr wollte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt in Schifferstadt, Maxburgstraße, einen Mofa-Roller einer Verkehrskontrolle unterziehen, der Zweiradfahrer schaffte es jedoch, sich über Radwege der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten jedoch das Versicherungskennzeichen des Rollers ablesen und suchten sodann das Wohnanwesen des eingetragenen Fahrzeughalters auf. Hier wurde ermittelt, dass der 17-jährige Sohn der Familie mit dem Roller zu einer Party gefahren war und ihm dort offensichtlich der Fahrzeugschlüssel aus der Jackentasche gestohlen wurde - weder den Diebstahl des Schlüssels noch den des Rollers hatte er bis zu diesem Zeitpunkt bemerkt. Der Roller ist bislang nicht aufgefunden worden, die Ermittlung des Täters dauert an.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23./24.01.2020, kam es außerdem zum Diebstahl eines Mofa-Rollers in Limburgerhof. Der Roller Marke Kymco, Typ Super 8-50, Farbe schwarz-weiß, war mit Lenkerschloss gesichert in der Speyerer Straße geparkt.

