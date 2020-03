Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungseinbruch in Bietigheim- Bissingen und Schlägerei in einer Pizzeria in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Wohnungseinbruch in Bietigheim-Bissingen

Am Samstagabend zwischen kurz vor 19 Uhr und 23.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Zweifamilienhaus im Wohngebiet Ellental in Bietigheim-Bissingen. Die ungebetenen Gäste hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. In dieser Wohnung erbeutete die Täterschaft Bargeld in unbekannter Höhe. Da die Türe, welche beide Wohnungen voneinander trennt, zum Tatzeitpunkt unverschlossen war, konnten die Täter ohne große Mühe in die andere Wohnung vordringen. In der zweiten Wohnung entwendeten die Täter Schmuck und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 4050 zu melden.

Ludwigsburg: Schlägerei in der Pizzeria

Wohl zu längeren Verzögerungen bei der Zubereitung einer italienischen Speise kam es am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr in einem Pizza-Service im Marstall-Center. Ursache war eine Streitigkeit zwischen zwei 38 und 39 Jahre alten Mitarbeitern des Lokals, welche offenbar aufgrund von Meinungsverschiedenheiten bezüglich einer Bestellung aneinandergeraten waren. Hierbei wurde durch den Älteren der beiden ein ca. 1,5m langer Pizzaofenschieber als Schlagwerkzeug zweckentfremdet. Im Gegenzug warf der Jüngere mit einem Teller, was schließlich zu Schnittverletzungen im Gesicht seines Kontrahenten führte, die im weiteren Verlauf im Krankenhaus behandelt werden mussten. Letztendlich führte der Disput zum Einsatz eines Rettungswagens und insgesamt vier Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg. Beide Streithähne werden nun wegen gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Ob der Kunde letztendlich noch sein bestelltes Essen erhalten hat, ist bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell