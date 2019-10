Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidium Südosthessen von Montag, 21.10.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zwei Autofahrer und ein Mitfahrer nach schwerem Verkehrsunfall verletzt - Bundesautobahn 3 bei Obertshausen

(as) Über 37.500 Euro Sachschaden, ein Leicht- und zwei Schwerverletzte, so lautet die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen ereignete. Gegen 2.30 Uhr waren ein 35-jähriger Autofahrer aus Frankfurt in seinem silbernen Toyota Prius und ein 40-Jähriger aus Bünden in seinem schwarzen Opel Astra auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Obertshausen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Berührung beider Fahrzeuge. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Opelfahrer auf den Toyota auffuhr. Anschließend seien beide Autos nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hätten die Leitplanke touchiert und wären dann stark beschädigt neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der Opelfahrer wurde leicht-, sein Mitfahrer und der Fahrer des Toyota schwerverletzt. Alle drei Unfallbeteiligten wurde umgehend in nächstgelegene Kliniken verbracht. Am Opel entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war bis 4.50 Uhr in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Die Feuerwehr Obertshausen reinigte die Unfallstelle. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

2. Spielzeugauto vertreibt Einbrecher - Heusenstamm

(tl) Diese Investition dürfte sich bezahlt gemacht haben: Ein Polizei-Spielzeugauto hat am frühen Samstagmorgen vermutlich einen Einbrecher im Schlesierweg in die Flucht geschlagen. Dieser soll sich gegen 3.30 Uhr in der Nacht an einer Wohnungstür in einem dortigen Mehrfamilienhaus mit einstelliger Hausnummer zu schaffen gemacht haben. Dabei weckte er nicht nur den Bewohner selbst, sondern offensichtlich auch dessen Kreativität. Kurzerhand soll der Wohnungsinhaber nämlich ein hinter der Tür befindliches Polizei-Spielzeugauto genommen haben und auf Knopfdruck dessen Martinshorn abgespielt haben, woraufhin der scheinbar eingeschüchterte Täter von seinem Vorhaben abgelassen und die Flucht ergriffen haben soll. Der Langfinger soll anschließend in ein Auto gestiegen und mit einem Komplizen, der offenbar während der Tatausführung in dem Fahrzeug wartete, vom Tatort geflohen sein. Zu dem Fluchtfahrzeug liegen bislang keine Anhaltspunkte vor. Die Kripo in Offenbach hat die Ermittlungen dazu übernommen. Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zum Fluchtfahrzeug oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck - Rödermark

(tl) Bei einem Einbruch in gleich zwei Wohnungen im Stadtteil Urberach haben bislang unbekannte Einbrecher Bargeld und Schmuck von schätzungsweise 33.000 Euro erlangt. Dabei wurden die beiden Wohnungen, welche sich in einem Mehrfamilienhaus in der Kinzigstraße mit 30er Hausnummer befinden, zunächst gewaltsam geöffnet und dann nach Wertgegenständen durchsucht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten die Täter aus beiden Wohnungen diverse Schmuckgegenstände, darunter auch eine hochwertige Rolex-Uhr, sowie Bargeld über 8.000 Euro. Der Tatzeitraum kann lediglich zwischen Freitag, 18.10.2019, 19.00 Uhr und Samstag, 19.10.2019, 16.50 Uhr angegeben werden. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich im Falle von Täterhinweisen unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei in Offenbach zu wenden.

4. Autofahrer flüchtete nach Unfall mit Radfahrer - Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(as) Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend ereignete. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Neu-Isenburg auf seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Taunusstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Taunusstraße entgegen der Einbahnstraße und wollte über die Bahnhofstraße hinweg fahren. Als der Jugendliche den Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Taunusstraße erreichte, wurde er von dem entgegenkommenden Autofahrer überrascht und musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Der Unbekannte überfuhr beim Überqueren der Bahnhofstraße das Vorderrad des Fahrrades, wodurch ein Sachschaden von circa 130 Euro entstand. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den gestürzten Jungen und den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Mittelklassekombi gehandelt haben, möglicherweise um einen Ford. Eine Frau soll das Unfallgeschehen beobachtet und das Teilkennzeichen "LH-509" abgelesen haben. Die Polizei Neu-Isenburg bittet nun die Frau, als auch mögliche weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 06102 2902-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Streit nach Glücksspiel mit Messer ausgetragen - Hanau

(neu) Weil sie sich Tags zuvor angeblich beim Kartenspiel lautstark gestritten hätten, sind am Sonntagabend zwei 59 und 66 Jahre alte Männer aus Hanau in der Innenstadt bei einer angeblich zufälligen Begegnung erneut aufeinander losgegangen. Doch bei dem neuerlichen Disput gegen 19 Uhr in der Römerstraße blieb es nicht bei bloßen Worten; dem 66-Jährigen wird nun vorgeworfen, mit einem Küchenmesser auf seinen Kontrahenten eingestochen zu haben. Der Jüngere der Beiden musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden, hierbei stellte sich heraus, dass die erlittenen Verletzungen an Bauch, Arm und Rücken wohl nicht so gravierend waren, wie zunächst angenommen. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen versuchtem Totschlag ermittelt. Ob dieser Vorwurf weiterhin Bestand haben wird, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.

2. Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen - Freigericht

(neu) Einen 25 Jahre alten Mann aus Freigericht hat die Polizei in der Nacht zu Montag unter dem dringenden Verdacht festgenommen, in eine Schule im Konrad-Adenauer-Ring eingebrochen zu sein. Dabei hat der Verdächtige nach erster Einschätzung der Polizei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Gegen 0.10 Uhr soll er zunächst mit einem Holzpfosten die Eingangstür eingeschlagen haben, worauf ein Alarm ausgelöst wurde. Im Gebäude selbst soll er mit einem Feuerlöscher eine Zwischentür eingeschlagen haben. Was der 25-Jährige genau in der Schule suchte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Er wurde noch im Gebäude festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen.

3. Fußgängerin bei Unfall tödlich verletzt - Niederzell

(tl) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Landstraße 3329 erlitt eine 77-jährige Fußgängerin aus Schlüchtern tödliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte sie gegen 18.50 Uhr die Landstraße in Höhe der Einmündung zur Frankfurt-Leipziger-Straße, als sie von einem 79-jährigen Toyota-Fahrer erfasst wurde, welcher die Landstraße aus Schlüchtern kommend in Richtung Steinau an der Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde sie frontal von dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße 3329 zwischen Niederzell und der Abfahrt nach Steinau bis zirka 22 Uhr voll gesperrt.

4. Weißer Peugeot angefahren und geflüchtet - Zeugensuche - Hanau/Lamboy

(as) Samstagmittag kam es zu einer Fahrerflucht auf dem Parkplatz eines großen schwedischen Möbelhauses. Gegen 11 Uhr stellte ein 28-jähriger aus Hanau seinen weißen Peugeot 208 auf dem Parkplatz ab. Als der Hanauer um 12.30 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er eine Beschädigung im hinteren linken Heckbereich fest. Ein Unbekannter hatte wohl beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug touchiert und war anschließend unerlaubt vom Unfallort geflüchtet, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 21.10.2019, Pressestelle, Alexander Schlüter

