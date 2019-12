Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Autofahrer überholt riskant und provoziert - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 11.12.2019, soll der Fahrer eines schwarzen Audis auf der B 34 zwischen Brennet und Schwörstadt zunächst riskant überholt haben, im Anschluss provozierte dieser Mann eine Autofahrerin. Die Polizei sucht Zeugen! Zum Überholmanöver war es gegen 07:20 Uhr in Höhe der Einmündung zur Abfalldeponie Lachengraben gekommen. Der Audi-Fahrer musste seinen Überholvorgang wegen Gegenverkehrs abbrechen und zog seinen Wagen nach rechts. Eine gerade überholte 23 Jahre alte BMW-Fahrerin musste deshalb stark abbremsen und auf die dortige Abbiegespur ausweichen, damit nichts passierte. Beide fuhren weiter nach Schwörstadt. Dort an einer roten Ampel stieg der Audi-Fahrer aus und ging zum BMW der Frau. Er rüttelte an der Fahrertüre und schrie sie an. Die Frau fuhr bei grün weiter auf die K 6353 in Richtung Dossenbach. Auf dieser Strecke fuhr der Audi-Fahrer dem BMW dicht auf und blendete ständig auf. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07623 7404-0).

