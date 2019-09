Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 21.09.2019, gegen 13:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung La-dauer Straße / Volksgartenstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 44-jähriger Mann aus Gossersweiler-Stein befuhr mit seinem Ford Fiesta die Landauer Straße in Richtung Schäferstraße. Er missachtete die Rot zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 69-jährigen Mannes aus Pirmasens, welcher die Volksgartenstraße in Richtung Friedhofstraße befuhr. Die 65-jährige Beifahrerin in dem Opel Astra wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich in das Städtische Krankenhaus Pirmasens verbracht. Der entstandene Schaden beträgt ca. 7.500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

