Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin von Pkw touchiert und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend, 11.12.2019, in WT-Waldshut beim Überqueren der Straße von einem Pkw touchiert und leicht verletzt worden. Kurz nach 17:00 Uhr hatte die 40-jährige Frau die Brückenstraße zügig und ohne auf den Verkehr zu achten betreten, um bei einer Überquerungshilfe die Straße zu überschreiten. Ein 80 Jahre alter Ford-Fahrer konnte nicht mehr stoppen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Der Rettungsdienst untersuchte die Fußgängerin an der Unfallstelle. Eine sofortige medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Frau erlitt eine leichte Verletzungen am Bein. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

