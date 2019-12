POL-FR: Lauchringen: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 11.12.2019, an der "Bechtersbohler Kreuzung" wurden die zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Gegen 17:00 Uhr hatte eine 62 Jahre alte Frau in ihrem Mazda die Absicht, dort die B 34 von Bechtersbohl kommend geradeaus in Richtung Wutöschingen zu queren. Dabei kollidierte sie mit einem aus Richtung Lauchringen kommenden Opel einer 58 Jahre alten Frau. Beide Frauen erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei knapp 10000 Euro. Die Feuerwehr Lauchringen war zur technischen Unterstützung ebenso im Einsatz.

