Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Männer gehen aufeinander los

Freiburg (ots)

Zwei Männer sind am Mittwochmorgen, 11.12.2019, auf offener Straße in Waldshut aufeinander losgegangen. Aus nicht bekannter Ursache griff ein Mann seinen Kontrahenten kurz vor 09:00 Uhr in der Ziegelfeldstraße unvermittelt an. Die beiden Männer kennen sich. Obwohl im Verlauf der Auseinandersetzung der 34-jährige zu Boden ging, trat und schlug der 29-jährige Angreifer weiter auf ihn ein. Vor Eintreffen der Polizei verließ dieser den Ort des Geschehens, konnte aber in der Nähe vorläufig festgenommen werden. Er war deutlich alkoholisiert. Inwieweit sein Kontrahent Verletzungen davontrug, ist nicht bekannt. Dieser ließ sich nicht medizinisch behandeln.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell