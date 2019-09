Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Facebook führte zu Lampendieben

53909 Zülpich (ots)

Durch eine private Bildveröffentlichung in Facebook konnte nun ein 42-Jähriger aus Zülpich als Lampendieb überführt werden. In der Vergangenheit waren insgesamt fünf Strahler in der Stadt Zülpich gestohlen worden. Durch die Veröffentlichung in Facebook sah man den Dieb neben den gestohlenen Strahlern. Eine Durchsuchung seiner Wohnräume brachte nun vier der insgesamt fünf gestohlenen Lampen wieder ans "Licht".

