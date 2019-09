Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandstiftung

53879 Euskirchen (ots)

Ein bislang Unbekannter entzündete am Donnerstagmorgen (7.50 Uhr) in der Johannesbergstraße offenbar ein Lagerfeuer in einem leerstehenden Gebäude und entfernte sich, bevor die Feuerwehr eintraf.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 40 Jahre, ca. 175 cm, russisches Aussehen, kurze Haare, humpelt (verwendet Krücken).

Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell