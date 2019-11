Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung durch Feuer

Offenburg (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagabend in der öffentlich zugänglichen Damentoilette in der Hauptstraße Klopapier entzündet und so Kräfte der Feuerwehr Offenburg und des Polizeireviers Offenburg auf den Plan gerufen. Durch den kleinen Brand wurde eine Toilettenzwischenwand in Mitleidenschaft gezogen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Wehrleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

