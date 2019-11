Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagvormittag wurde in der Straße "In der Schmelze" in Haslach ein geparkter schwarzer Ford, Transit, erheblich beschädigt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 975920 mit den Ermittlern des Polizeireviers Haslach in Verbindung zu setzen.

