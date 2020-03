Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Gschwend - Drei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Samstag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße von Hundsberg in Richtung Gschwend. Vor einer Rechtskurve fuhr er zu schnell und wollte zum Durchfahren der Kurve über die Gegenfahrbahn ausholen. Dabei stieß er auf der Gegenfahrbahn mit dem Motorrad eines 55-Jährigen zusammen, der in Richtung Hundsberg unterwegs war. Das Motorrad des 55-Jährigen wurde anschließend nach rechts gegen die Schutzplanke abgewiesen und der Fahrer wurde schwer verletzt. Auch der 22-Jährige stürzte mit seinem Motorrad und wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein 58-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem 55-Jährigen in Richtung Hundsberg unterwegs war, musste eine Vollbremsung machen, fiel auf die Seite und stieß auch noch mit dem Motorrad des 22-Jährigen zusammen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt und zur Fahrbahnreinigung waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd an der Unfallstelle im Einsatz.

Oberkochen - Autofahrer übersieht Radfahrer und begeht anschließend Unfallflucht

Am Samstag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Fahrrad die Kapellensteige bergab in Richtung Katzenbachstraße. Als er den Friedhofsbereich passierte, fuhr ein PKW vom Bereich des Friedhofseingangs in die Kapellensteige ein, weshalb der 29-Jährige eine Vollbremsung machen musste und dabei zu Fall kam. Der PKW, bei dem es sich um einen Kleinwagen mit rötlicher Farbe gehandelt haben soll, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 29-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 telefonisch in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird der Mann, der als erster zu dem Verunfallten kam und sich um ihn kümmerte, gebeten sich zu melden.

