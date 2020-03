Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Ladendiebstahl

Crailsheim: Mann schlägt Bewohner im Behindertenwohnheim Am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, betrat ein 32jährger Mann das Behindertenwohnheim am Volksfestplatz in Crailsheim und geriet in Streit mit den Bewohnern. In der Folge schlug er einem 52jährigen Bewohner mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Anschließend machte er sich aus dem Staub, wurde aber von Mitarbeitern des Wohnheims verfolgt und konnte später durch eine Polizeistreife beim Kaufland gestellt und festgenommen werden. Im Nachhinein wurde bekannt, dass sich der polizeibekannte Mann bereits mehrfach in dem Behindertenwohnheim aufhielt und sich in gleicher Art und Weise aufgeführt hatte. Er wurde immer durch gutgläubige Bewohner eingelassen. Nun muss er mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Crailsheim: Renitenten Ladendieb gestellt Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Crailsheim, Zur Flügelau, zu einem Ladendiebstahl, in dessen Verlauf der Dieb verzweifelt versuchte sich aus dem Staub zu machen. Der 36jährige Ladendieb wollte an der Kasse lediglich ein Bier bezahlen, obwohl sich in seinem Rucksack noch weitere Ware befand. Seine Flucht schlug fehl, nachdem er durch den Marktleiter und eine Kundin bis zum Eintreffen der Polizeistreife, festgehalten und zu Boden gebracht wurde. Hierbei wehrte er sich massiv und versuchte immer wieder aufzustehen und zu flüchten. Verletzt wurde niemand. Der Mann muss jedoch nun mit einer Anzeige wegen räuberischem Diebstahl rechnen.

Schwäbisch Hall-Hessental: Spielplatz-Geräte beschädigt Unbekannte sägten im Zeitraum von Donnerstag, 19.03.2020, 08:00 Uhr und Donnerstag, 26.03.2020, 16:00 Uhr, vier Standpfosten eines etwa fünf Meter hohen Spielturms an. Insgesamt stand der Turm auf neun Standpfosten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-560) zu melden.

