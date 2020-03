POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Spielturm auf Spielplatz mutwillig beschädigt, Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall-Hessental: Sachbeschädigung auf Spielplatz

Zwischen Donnerstag, 19. März 2020, 8:00 Uhr und Donnerstag, 26. März 2020, 16:00 Uhr beschädigte ein oder mehrere unbekannte Täter einen auf einem Spielplatz im Egbertweg befindlichen hölzernen Spielturm . Der oder die Täter sägten mehrere Standpfosten des Turmes an bzw. durch. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schrozberg: Wildunfall

Am Freitagmorgen gegen 6:30 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter VW Golf-Fahrer mit seinem Wagen die B290von Blaufelden in Richtung Riedbach. Kurz vor Riedbach wollte ein Reh die Fahrbahn queren und wurde dabei von dem Auto erfasst. Das Tier verendete an der Unfallstelle. An dem Golf entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

