Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Jugendliche beschädigen Fahrrad

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Beim Ausparken Unfall verursacht

Beim Rückwärtsausparken übersah eine 32 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Mittwochvormittag, gegen 10:15 Uhr einen die Straße Am Mühlbach entlangfahrenden Daimler eines 38-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Welzheim: Lkw contra Pkw

Ein 67 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte am Freitagmorgen, kurz vor 7 Uhr seinen Lastwagen in einer Sackgasse in der Johannes-von-Hieber-Straße wenden und prallte hierbei gegen einen geparkten Mitsubishi Spacestar. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, am Lkw entstand kein Schaden.

Rudersberg: Jugendliche beschädigen Fahrrad

Eine Passantin beobachtete in den frühen Morgenstunden des Freitages, gegen 5:30 Uhr, wie drei Jugendliche im Bronnwiesenweg nahe der Gemeindehalle auf ein Fahrrad eintraten und dieses schließlich einen Abhang hinunterwarfen. Zwei der drei Teenager flüchteten anschließend, von einem konnten die hinzugerufenen Beamten die Personalien feststellen. Das Fahrrad wurde zum Polizeirevier Schorndorf verbracht.

Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun sowohl Zeugen, die Hinweise zu den zwei geflüchteten Jugendlichen geben können, als auch den Besitzer des beschädigten Fahrrades. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 0174 3436 545

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell