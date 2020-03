Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Lauchheim: Paketfahrzeug touchiert PKW

Am Freitag um 11:40 Uhr wollte ein 38-jähriger Lenker eines Fiat Paketfahrzeuges rückwärts in eine Hofeinfahrt in der Erzgebirgsstraße einfahren. Hierbei touchierte er mit seinem Fahrzeug einen dort abgestellten PKW Nissan. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Aalen: Unfallflucht in der Hegelstraße

Am heutigen Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 7 Uhr bis 10:30 Uhr einen PKW Skoda, welcher in der Hegelstraße abgestellt war. Beim Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeugbrand

Am Freitag um kurz vor 10 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem PKW Renault die Schulze-Delitzsch-Straße, als plötzlich der PKW vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu brennen begann. Das Feuer zerstörte den kompletten Motorraum. Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug rechtzeitig verlassen, so dass sie nicht verletzt wurde. Das Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr Aalen gelöscht werden. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Neresheim: Sachbeschädigung im Dossinger Tal

Zwischen dem 13.03. und dem 15.03.2020 wurde im Naturschutzgebiet Dossinger Tal ein Pavillon durch Farbschmierereien beschädigt. Zudem wurden eine Vielzahl an leeren Flaschen und Unrat zurück gelassen. Nach einer vorläufigen Einschätzung dürften sich die Kosten für die Aufräumungs- und Säuberungsarbeiten in einer Größenordnung von rund 500 Euro bewegen. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919001

Bopfingen: Motorradfahrer gestürzt

Am Donnerstag um 17:25 Uhr fuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Honda-Motorrades vom Grundstück eines Autohauses auf die B29/Nördlinger Straße aus. Aus bislang unbekannter Ursache kippte das Motorrad zur Seite und der Fahrer stürzte. Hierbei verletzte sich der Fahrer schwer. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell