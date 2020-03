Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzungen, Arbeitsunfall, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Fellbach: Kassiererin angespuckt Unglaubliche Szenen spielten sich am Freitagabend, gegen 19 Uhr, an der Kasse des Kauflandes in Fellbach ab. Weil ein bislang unbekanntes Pärchen sich im Kassenbereich nicht an den vorgegebenen "Corona"-Mindestabstand von 1,50 Metern hielt, wurde es durch die Kassiererin auf das Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Der Mann wurde daraufhin ausfallend und echauffierte sich über diese Maßregelung durch die Kassiererin. Daraufhin wurde das Pärchen angewiesen, die Örtlichkeit zu verlassen. Kurze Zeit später kehrte die Frau zurück und spuckte der Kassiererin auf den Hinterkopf. Anschließend rannten beide in Richtung eines Blumengeschäftes davon. Zeugen beschrieben das Paar wie folgt: beide waren zwischen 35 und 40 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Die Frau trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Kapuzenjacke, ein weißes T-Shirt. Sie hatte schwarze Haare und einen stabilen Körperbau. Der Mann war schwarz gekleidet, trug einen Vollbart und war ebenfalls von stabiler Statur. Zeugen, die Hinweise zu dem Paar geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Schorndorf: Rollerfahrer abgedrängt, schwer verletzt liegen gelassen und weitergefahren Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 29jähiger Roller-Fahrer die Kreisstraße in Richtung Schornbach als ihm ein unbekannter Pkw entgegenkam, der in Richtung Berglen-Birkenweißbuch unterwegs war. Der Pkw kam dem Roller-Fahrer mittig auf der Straße fahrend entgegen, weshalb der Rollerfahrer ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Grünstreifen zu Fall. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Der Roller rutschte unter die Leitplanke und verkeilte sich dort. Am Roller entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr, ohne sich um den Roller-Fahrer zu kümmern, einfach weiter. Er muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht rechnen. Zeugen, welche zum Pkw und dem Unfallhergang nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden (Tel. 07195/684-0) zu melden.

Winnenden: Von Scheunendach gestürzt und schwer verletzt Am Freitagmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Birkmannsweiler zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 49jähriger Mann war auf einem Scheunendach damit beschäftigt, Wellplatten auszuwechseln. Aus bislang unbekannter Ursache brach eine der ausgewechselten Wellplatten ein und der Mann stürzte aus großer Höhe in den Innenbereich der Scheune, wo er auf dem dortigen Betonboden aufschlug. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden musste.

Remshalden: Radfahrer verursacht Unfall mit mehreren Verletzten Am Freitagmittag, gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 16jähriger Radfahrer einen geteerten Feldweg in Richtung der K 1866 zwischen Remshalden-Hebsack und Winterbach. Vom Feldweg wollte er nach links auf die K1866 in Richtung Winterbach einfahren. Hierbei übersah er einen Pkw VW Polo, welche zu dieser Zeit die K 1866 von Hebsack Richtung Winterbach befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden, wich der 20jährige Polo-Fahrer nach rechts aus, kam auf den Grünstreifen und schleuderte in der Folge auf die Gegenspur. Dort prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Audi zusammen. Zu einer Berührung mit dem ebenfalls vor Ort befindlichen Radfahrer kam es nicht. Der 20jährige Polofahrer und dessen 17jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 61jährige Audi-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20000 Euro.

Waiblingen: Streitigkeit eskaliert Am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es in Waiblingen-Neustadt in einer Asylunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Asylbewerbern. In der Gemeinschaftsküche gerieten ein 27jährger und ein 22jähriger Gambier wegen einer Nichtigkeit in Streit. In der Folge stach der 27jährige mit einer Gabel in Richtung des 22jährigen. Dieser konnte ausweichen, wurde aber leicht an der Hand verletzt. Der 27jährge muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

