Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall & Arbeitsunfall

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag, gegen 13:15 Uhr auf der Winterbacher Straße zwischen Hebsack und Winterbach.

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer wollte aus einem Feldweg nach links in Richtung Winterbach abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 20-jährigen VW-Fahrers, der die Winterbacher Straße in Richtung Winterbach entlangfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der junge Autofahrer zunächst nach rechts aus und kam anschließend beim Gegenlenken auf die linke Fahrspur. Hier kollidierte er mit dem Audi einer entgegenkommenden Frau frontal. Der VW-Fahrer, seine 17-jährige Beifahrerin sowie die Audi-Fahrerin wurden beim Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da es zu keiner Kollision mit dem Fahrradfahrer kam, blieb dieser unverletzt.

Winnenden: Mann bei Sturz durch Dach schwer verletzt

Ein 49-jähriger Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes im Burkhardshof führte am Freitagmittag Arbeiten am Dach einer Scheune durch. Hierbei brach er gegen 14:30 Uhr durch das Dach und stürzte ca. drei Meter in die Tiefe. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink verbracht werden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Arbeitsunfalls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 0174 3436545

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell