POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Unfallflucht in der Antoniusstraße

Ein beschädigter grauer Jaguar und circa 4.000 Euro Sachschaden sind die Überbleibsel einer Unfallflucht in der Antoniusstraße in Bad Westernkotten. Ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer hatte den Jaguar dort in der Zeit zwischen Dienstag und Samstag angefahren und sich dann vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh

