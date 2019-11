Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191127-2: Einbrecher nutzten Terrassentür - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (26. November) sind zwei unbekannte Einbrecher in ein Haus in der Waldstraße eingedrungen.

Eine Zeugin (50) klingelte gegen 17:45 Uhr am Haus einer Bekannten, um sie nach einem Spaziergang zu fragen. Aus dem Hausinneren hörte sie merkwürdige Geräusche. Kurze Zeit später sah sie zwei vermummte Personen, die aus dem Garten über die Einfahrt in Richtung Dahlienweg liefen, woraufhin die 50-Jährige die Polizei verständigte. Wie sich herausstellte, war die Bewohnerin nicht zuhause. Die Beamten stellten vor Ort eine eingeschlagene Terrassentür sowie durchwühlte Zimmer fest. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Laut Angaben der 50-Jährigen waren die beiden Personen männlich, 170 bis 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Ihre Gesichter hatten sie mit einem dreieckig gefalteten Halstuch verdeckt. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

