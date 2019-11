Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191126-4: Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (25. November) hat die Polizei kreisweit Kontrollen durchgeführt. Damit beteiligte sie sich erneut an der grenzüberschreitenden Kontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen im Rahmen der Aachener Erklärung.

Die Beamten kontrollierten verdächtige Personen und Fahrzeuge zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen. Insgesamt kontrollierten sie 277 Fahrzeuge (darunter 67 Kleintransporter) und 137 Personen. Sie fertigten sechs Strafanzeigen und ahndeten 17 Ordnungswidrigkeiten.

In Elsdorf auf der Bundesstraße (B) 55 händigte ein 35-jähriger Autofahrer den Beamten im Rahmen einer Kontrolle einen gefälschten griechischen Führerschein aus. Die Polizisten nahmen ihn aufgrund des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie der Urkundenfälschung vorläufig fest. In Bergheim stoppten die Beamten einen 40-jährigen Mann, der unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug führte und keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren. Zudem nahmen die Polizisten in Kerpen-Sindorf einen 41-jährigen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Auch künftig wird es ähnliche Schwerpunktaktionen im Rhein-Erft-Kreis geben. Nach wie vor ist die Polizei auch auf die Mithilfe und Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, die verdächtige Beobachtungen unmittelbar über Notruf 110 der Polizei meldet. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell