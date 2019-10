Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Ampelmast beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine Ampel in der Seckenheimer Landstraße. Der Fahrer fuhr in Richtung Kreisverkehr Will-Sohl-Straße und stieß nach bisherigen Ermittlungen gegen den Mast einer Bedarfsampel und eines Verkehrszeichens auf einer Verkehrsinsel. Obwohl die Ampelanlage dabei beschädigt wurde und in die Fahrbahn ragte, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Ermittler zu wenden.

