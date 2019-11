Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191126-3: Diebstahl im Vorbeigehen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Dieb griff nach Angaben des Geschädigten in den Fahrradkorb und stahl eine Plastiktüte, in der sich unter anderem ein hoher Bargeldbetrag befand. Die Polizei hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ein 65-jähriger Mann teilte am Montag (25. November) um 11:30 Uhr der Polizei fernmündlich mit, dass er soeben in der Dr.-Tusch-Straße bestohlen worden sei. Er erwartete die Beamten am Seiteneingang des Marktkauf, der zur Alte Straße liegt.

Der 65-Jährige gab an, dass er als Kassenwart eines Sparervereins kurz vor dem Vorfall eine hohe Bargeldsumme von einem Geldinstitut abgehoben hatte und das Geld zusammen mit einem Paar Schuhen und Äpfeln in eine Plastiktüte packte, welche er in seinen Fahrradkorb legte. Über die Josefstraße fuhr er zur Alte Straße zum Marktkauf. An der Einmündung Alte Straße/Dr.-Tusch-Straße stieg er eigenen Angaben zufolge vom Fahrrad, um den Fußgängerüberweg zu nutzen. Dabei ist ihm ein Tatverdächtiger von der Dr.-Tusch-Straße entgegengekommen. Der Tatverdächtige sei dann hinter seinem Fahrrad weiter in Richtung Freiheitsring auf dem Gehweg der Dr.-Tusch-Straße gegangen. Wenig später bemerkte der 65-Jährige das Fehlen der Tüte. Ob der Tatverdächtige die Tüte nahm oder diese auf andere Art und Weise abhandenkam, ist unklar.

Der männliche Tatverdächtige ist circa 180 Zentimeter groß, hatte kurze schwarze Haare und war mit einem grünen Parker und einer grauen Wollmütze bekleidet.

Zeugen, die dem Radfahrer auf seiner Route begegneten, den Tathergang gesehen haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich umgehend beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell