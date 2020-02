Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Lustiger Klingelstreich war doch nicht so lustig...

Trier (ots)

Eine nicht ganz so glorreiche Idee hatten zwei junge Trierer am frühen Sonntagmorgen. Ein 22Jähriger und sein um ein Jahr jüngerer Begleiter betätigten kurz vor 03:00 Uhr mehrfach, ohne konkreten Anlass, die Ruftaste der Bundespolizeiinspektion Trier am Eingang Weberbachstraße. Als daraufhin zwei Kollegen der Nachtschicht die Tür öffneten und nach dem Grund ihres auffälligen Verhaltens nachfragten, ergriffen die zwei lustigen Gesellen die Flucht. Die Bundespolizisten holten sie ein und nahmen hierbei einen typischen Marihuanageruch wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle stellten die Beamten im Rucksack des 22Jährigen einen Crusher, mehrere Marihuanablüten sowie eine geringe Menge Marihuana fest und stellten sie sicher. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Rucksackinhaber einen Wert von 1,25 Promille. Gegen 03:30 Uhr konnte der "Scherzkeks" die Dienststelle mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes wieder verlassen.

