Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bargeld erspart Reisenden Haftstrafe

Prüm (ots)

Am Sonntagabend wurde gegen 20:00 Uhr im Rahmen der Grenzüberwachung auf der BAB 60 ein Kraftfahrzeug mit deutscher Zulassung von Beamten des Bundespolizeireviers Prüm angehalten und kontrolliert. Gegen den 33-jährigen Fahrer lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Trier und Bamberg wegen Diebstahls vor. Da der georgische Staatsangehörige den haftbefreienden Betrag in Höhe von insgesamt 647 EUR entrichten konnte, blieb ihm ein insgesamt 80-tägiger Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt erspart.

