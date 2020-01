Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei überstellt zwei Männer nach Luxemburg

Trier (ots)

Am Donnerstag überstellte die Bundespolizei einen 57-jährigen Deutschen sowie einen 44-jährigen Kroaten am ehemaligen Grenzübergang Wasserbilligerbrück an die luxemburgischen Behörden. Die Männer wurden mit Europäischem Haftbefehl gesucht, da sie in der Vergangenheit schwerwiegende Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität in Luxemburg begangen haben. Nachdem sie von deutschen Behörden festgenommen worden waren erfolgte nun die Überstellung zum Haftantritt im Großherzogtum.

