Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Diebstahl kommt Rumänen teuer zu stehen

Lautzenhausen (ots)

Im Rahmen der Einreisekontrolle Flug W 63544 aus Timişoara/Rumänien wurde gestern Abend ein 27-jähriger Rumäne am Flughafen Hahn von der Bundespolizei verhaftet. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempen/Allgäu wegen Diebstahls vor. Er hatte in zwei Fällen, im Rahmen von Warenanlieferungen, Kleidungsstücke im Wert von 606 Euro entwendet. Durch Zahlung des haftbefreienden Betrags und der Kosten in Höhe von 2.603,91 Euro konnte er eine 40-tägige Haftstrafe abwenden und seine Reise ins Inland fortsetzen.

