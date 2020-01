Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Bankfiliale - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0016

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag (5. Januar) in eine Bankfiliale in Dortmund-Huckarde eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen!

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 2 Uhr. Auf bislang unbekannte Weise drangen die Täter in das Objekt in der Rahmer Straße ein. Sie entwendeten einen hohen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Fahrzeugen im Umkreis der Filiale (Rahmer Straße/Huckarder Straße) geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

