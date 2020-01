Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 12-Jähriger alleine am Bahnsteig

Koblenz (ots)

Ein 12-jähriges Kind wurde am Montagabend von der Bundespolizei auf Bahnsteig 5 am Hauptbahnhof Koblenz in Gewahrsam genommen. Gegen den schon mehrfach aus einem Jugendhilfezentrum im Raum Mayen abgängigen Jungen lagen drei Fahndungsnotierungen zur Ingewahrsamnahme vor. Letztmalig abgängig ist er seit dem 26.01.2020. Eine telefonische Erreichbarkeit der Einrichtung war nicht gegeben. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt Stadt Koblenz wurde der Junge zum Kinderheim Koblenz-Arenberg verbracht.

