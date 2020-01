Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Vermisste Jugendliche in der Nacht aufgegriffen

Trier (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren wurden am Mittwoch, 01:00 Uhr am Hauptbahnhof Trier von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Ermittlungen ergaben, dass gegen die Jungen eine Fahndungsnotierung zur Ingewahrsamnahme vorliegt. Sie sind wiederholt aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier abgehauen; das letzte Mal am 21.01.2020. Nach Rücksprache mit ihrem zuständigen Betreuer wurden sie der Einrichtung wieder zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell