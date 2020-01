Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bekannter zahlt Geldstrafe - Haftstrafe abgewendet

Lautzenhausen (ots)

Am Samstagabend wurde ein 22-jähriger Albaner am Flughafen Hahn bei der Einreisekontrolle aus Griechenland von der Bundespolizei verhaftet. Er wurde 2017 vom Amtsgericht Straubing/Bayern wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Haftstrafe von 25 Tagen, abwendbar durch die Zahlung von 457,00 Euro verurteilt. Ein Bekannter des Albaners zahlte die Geldstrafe/Kosten bei der Polizei in Eichsfeld/Thüringen ein; somit wurde die Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet und er auf freiem Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell