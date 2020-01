Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zwei Straftaten in drei Stunden - 34-Jähriger in Gewahrsam genommen

Trier - Gerolstein (ots)

Drei Stunden, eine Person, zwei Vorfälle. Ein 34-jähriger Deutscher hielt die Bundespolizei am gestrigen Abend gleich zwei Mal auf Trab. Gegen 20:00 Uhr wurde er beobachtet, wie er im Zug von Köln nach Gerolstein aus einer Damenhandtasche diverse Gegenstände gestohlen hat. Durch das Eingreifen des Lokführers konnte der leicht alkoholisierte Mann festgehalten und samt Stehlgut einer Streife der Bundespolizei übergeben werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freiem Fuß belassen.

Nur drei Stunden später kam es zur zweiten Begegnung. Der 34-Jährige wurde nach Ankunft eines Zuges aus Gerolstein am Hbf Trier auf dem Boden eines Reisezugwagens regungslos vorgefunden. Er wirkte stark alkoholisiert und desorientiert. Während der Überprüfung verhielt er sich zunehmend unkooperativ und aggressiv; er wurde gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch den Amtsarzt wurde er zur vorübergehenden Ausnüchterung in einer Zelle untergebracht. Am heutigen Morgen, 09:30 Uhr wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Die Bundespolizei Trier hat Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und, da er in beiden Fällen nicht im Besitz eines Zugtickets war, Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell