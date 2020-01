Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Mit über 2 Promille pöbelnd im Zug

Saarburg (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einer Belästigung von Reisenden im RE 4137, Saarbrücken nach Trier, durch eine stark alkoholisierte Person. Nach Ausschluss von der Fahrt am Bahnhof Saarburg und einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest, Wert 2,18 Promille, wurde der Mann in Schutzgewahrsam genommen und zur Bundespolizeiinspektion Trier verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch den Amtsarzt wurde er zur vorübergehenden Ausnüchterung in einer Zelle untergebracht. Nachdem die Atemalkoholwerte des 26-Jährigen auf ein vertretbares Maß sanken, konnte er am heutigen Morgen, 09:20 Uhr die Dienststelle zu Fuß verlassen.

