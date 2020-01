Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Reisezüge und Wartehäuschen besprüht - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Koblenz-Urmitz (ots)

Im Abstellbahnhof Koblenz besprühten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag, 17./18.01.2020 zwei abgestellte Reisezüge. An einem Zug wurden zwei, an dem anderen Zug ein Reisezugwagen auf einer Gesamtfläche von ca. 51 qm besprüht. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe bei ca. 4.000 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Sonntagabend am Bahnhof Urmitz. Dort wurden die Wände der Wartehäuschen an den Bahnsteigen 2 und 3 auf einer Gesamtfläche von ca. 11 qm mit schwarzer und goldener Farbe besprüht. Hier beläuft sich die Schadenshöhe auf ca. 900 Euro.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Tätern oder den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 - 43678-0 oder der kostenfreien Service-Nummer 0800 - 6 888 000 zu melden.

