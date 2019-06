Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Pkw-Fahrer leicht an der Hand verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13:55 Uhr) befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Castrop-Rauxel die Recklinghauser Straße in Richtung Osten. Zeitgleich wollte ein 74-jähriger Pkw-Führer aus Castrop-Rauxel von einem Supermarkt-Parkplatz nach links in die Recklinghauser Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, der 62-Jährige verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

