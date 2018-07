BPOL-HRO: Missbrauch des Notrufes

Rostock Hauptbahnhof (ots) - In der Nacht des 04.07.2018 gegen 00:30 Uhr ging bei der Bundespolizei die Information ein, dass vom Hauptbahnhof Rostock die Notrufnummer 110 angewählt wurde. Bei dem Anruf gab ein Mann an, sich in die Gleisanlagen der Straßenbahn begeben zu wollen. Durch die Bundes- und Landespolizei wurden sofort Streifenfahrzeuge zum Einsatz gebracht. Am Bahnhof angekommen, konnte zunächst keine männliche Person angetroffen werden. Wenig später wurden die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der sich am Bahnsteig 7 in einem abgestellten Zug versteckte. Die anschließende Kontrolle ergab, dass es sich bei der Person um den mutmaßlichen Anrufer handelte. Zudem konnte ein starker Alkoholisierungsgrad festgestellt werden. Der ermittelte Atemalkoholwert betrug 3,41 Promille. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, nie die Absicht gehabt zu haben, sich in die Gleisanlagen zu bewegen.

Aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades wurde der Mann zur Ausnüchterung zum Zentralgewahrsam gebracht. Hier wurde ein Arzt hinzugezogen, der die Gewahrsamstauglichkeit bestätigte und der Mann daraufhin seinen Rausch ausschlafen konnte.

Jetzt erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauches von Notrufen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell