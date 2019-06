Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall - verletzte Pkw-Fahrerin und hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, auf der Straße Langehegge, verletzte sich eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Haltern am See leicht. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug, in Höhe der Einmündung Lehmbecker Pfad, nach rechts ab und kollidierte hier mit einem geparkten Pkw. Die 62-Jährige musste leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert werden. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ca. 18.000 Euro Sachschaden.

