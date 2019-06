Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frontal zusammengestoßen - zwei leichtverletzte Fahrer

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (15:50 Uhr) befuhren ein 73-jähriger Lkw-Führer aus Essen und ein 55-jähriger Bottrop in seinem Pkw die Batenbrockstraße in entgegengesetzter Richtung. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen, dabei verletzten sich beide Fahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt 30.000 Euro Schaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

